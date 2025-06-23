Трамп потенциально ставит вопрос о том, почему бы народу Ирана не восстать — Белый дом

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп ставит вопрос о том, почему бы народу Ирана не поднять восстание, если Тегеран откажется вести дальнейшие переговоры с Вашингтоном. Об этом заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент просто ставил вопрос, которым, думаю, задаются многие люди во всем мире: если иранский режим отказывается свернуть свою ядерную программу или вести переговоры, <…> если он отказывается дальше заниматься дипломатией, то почему иранскому народу не следует восстать против этого жестокого, террористического режима? Этот вопрос президент поставил минувшим вечером», — сказала представитель американского лидера.

«Однако, что касается нашей военной позиции, то она не изменилась», — заверила Ливитт.