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НОВОСТИ

НАТО не считает удар США по Ирану противоречащим международному праву — Рютте

17:32 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не считает удары США по Ирану противоречащими международному праву, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом альянса.

«Нет, я не считаю, что удар США стал нарушением международного права», — сказал Рютте, добавив, что он больше всего боится, что «у Ирана будет ядерное оружие, и он сможет его развернуть».

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