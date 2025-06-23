НАТО не считает удар США по Ирану противоречащим международному праву — Рютте
17:32 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс не считает удары США по Ирану противоречащими международному праву, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом альянса.
«Нет, я не считаю, что удар США стал нарушением международного права», — сказал Рютте, добавив, что он больше всего боится, что «у Ирана будет ядерное оружие, и он сможет его развернуть».
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