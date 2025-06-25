За ночь над регионами России сбиты 18 украинских БПЛА
09:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над акваторией Черного моря и один — над территорией Брянской области», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 09:20 25.06.2025
- В итоговом заявлении саммита НАТО нет слов о необратимости пути Украины в альянс — Сийярто
- 09:05 25.06.2025
- Страны БРИКС назвали атаки на Иран нарушением Устава ООН — совместное заявление
- 20:20 24.06.2025
- В Израиле сняты жесткие ограничения для населения страны
- 20:00 24.06.2025
- Конгрессмен-демократ выдвинул резолюцию об импичменте Трампу «за тяжкие преступления»
- 19:50 24.06.2025
- На пошлины со стороны США Европа собирается продемонстрировать жесткую позицию - FT
- 19:10 24.06.2025
- В Пентагоне считают, что НАТО пора пересмотреть ядерные доктрины
- 18:50 24.06.2025
- Глава СНБ Израиля: Ведется прямой диалог между Израилем и режимом в Сирии
- 17:40 24.06.2025
- Крайний срок оплаты ЖКХ переносят с 10-го числа на 15-е
- 17:12 24.06.2025
- За три часа сбиты 18 украинских БПЛА над регионами России
- 17:00 24.06.2025
- Дропперам будет грозить до 6 лет лишения свободы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать