За ночь над регионами России сбиты 18 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над акваторией Черного моря и один — над территорией Брянской области», — сообщили там.