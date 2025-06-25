0
0
67
НОВОСТИ

За ночь над регионами России сбиты 18 украинских БПЛА

09:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над акваторией Черного моря и один — над территорией Брянской области», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 25.06.2025
В итоговом заявлении саммита НАТО нет слов о необратимости пути Украины в альянс — Сийярто
0
2
09:05 25.06.2025
Страны БРИКС назвали атаки на Иран нарушением Устава ООН — совместное заявление
0
57
20:20 24.06.2025
В Израиле сняты жесткие ограничения для населения страны
0
636
20:00 24.06.2025
Конгрессмен-демократ выдвинул резолюцию об импичменте Трампу «за тяжкие преступления»
0
629
19:50 24.06.2025
На пошлины со стороны США Европа собирается продемонстрировать жесткую позицию - FT
0
672
19:10 24.06.2025
В Пентагоне считают, что НАТО пора пересмотреть ядерные доктрины
0
718
18:50 24.06.2025
Глава СНБ Израиля: Ведется прямой диалог между Израилем и режимом в Сирии
0
674
17:40 24.06.2025
Крайний срок оплаты ЖКХ переносят с 10-го числа на 15-е
0
683
17:12 24.06.2025
За три часа сбиты 18 украинских БПЛА над регионами России
0
648
17:00 24.06.2025
Дропперам будет грозить до 6 лет лишения свободы
0
674

Возврат к списку