Страны БРИКС назвали атаки на Иран нарушением Устава ООН — совместное заявление
09:05 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны БРИКС в совместном заявлении выразили глубокую обеспокоенность нападениями Израиля и США на Иран и назвали эти атаки нарушением международного права и Устава ООН.
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность военными нападениями на Исламскую Республику Иран с 13 июня 2025 года, которые представляют собой нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций», — приводит текст документа пресс-служба министерства иностранных дел Бразилии, председательствующей в БРИКС.
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