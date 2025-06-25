Страны БРИКС назвали атаки на Иран нарушением Устава ООН — совместное заявление

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС в совместном заявлении выразили глубокую обеспокоенность нападениями Израиля и США на Иран и назвали эти атаки нарушением международного права и Устава ООН.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность военными нападениями на Исламскую Республику Иран с 13 июня 2025 года, которые представляют собой нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций», — приводит текст документа пресс-служба министерства иностранных дел Бразилии, председательствующей в БРИКС.