Пентагон приостановил поставки Украине ракет ПВО и высокоточных боеприпасов — Politico

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США приостановило из-за нехватки на складах поставки Украине ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, инициатором решения о приостановке поставок выступил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Оно было принято после проведения проверки укомплектованности американских складов боеприпасов, по результатам которой возникли «опасения относительно резкого сокращения общего числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов»

Источники Politico отмечают, что решение о приостановке поставок некоторой помощи, согласованной при прежней администрации экс-президента США Джо Байдена, было принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас. Как пояснила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, слова которой приводит Politico, «решение было принято с тем, чтобы поставить на первое место интересы Америки после проведения Пентагоном анализа военной поддержки и помощи другим странам по всему миру». «Мощь Вооруженных сил США не ставится под сомнение — просто спросите у Ирана», — заявила она.

В Пентагоне в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Politico заявили, что ВС США «полностью оснащены для сдерживания любой угрозы». По оценке помощника американского министра обороны по связям с общественностью Шона Парнелла, уровень боеготовности американских ВС «никогда не был столь [высок]». При этом он подчеркнул, что разработанный по инициативе администрации президента США Дональда Трампа законопроект о госрасходах, который хозяин Белого дома называет «единым, большим, красивым законопроектом», позволит «обеспечить модернизацию вооружений и оборонных систем для защиты от угроз 21-го века на поколения вперед».

В конце июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что какие-то поставки вооружений Украине от США продолжаются, но какие-то — уже нет. 10 июня министр обороны США Пит Хегсет объявил, что Соединенные Штаты сокращают расходы на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Программа является одним из каналов поставок оружия Киеву Вашингтоном. Объясняя это решение, Хегсет отмечал, что действующая администрация США придерживается «совершенно иного взгляда» на украинский конфликт. По его словам, президент Дональд Трамп настроен на мирное урегулирование, даже если большинство членов Конгресса выступают против этого.