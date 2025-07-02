Премьер Госсовета КНР посетит саммит БРИКС — МИД

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 17-й встрече глав стран — участниц БРИКС. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«По приглашению принимающей стороны, премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Рио-де-Жанейро в Бразилии, где будет присутствовать на 17-й встрече лидеров стран — членов БРИКС, которая пройдет с 5 по 8 июля», — отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.