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НОВОСТИ

Премьер Госсовета КНР посетит саммит БРИКС — МИД

11:05 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 17-й встрече глав стран — участниц БРИКС. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«По приглашению принимающей стороны, премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Рио-де-Жанейро в Бразилии, где будет присутствовать на 17-й встрече лидеров стран — членов БРИКС, которая пройдет с 5 по 8 июля», — отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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