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Женщина погибла, два человека ранены из-за падения обломков БПЛА в Липецкой области

09:32 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки беспилотника упали на частный дом в Липецкой области, женщина погибла. Еще два человека ранены, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком районе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет. Выезжаю на место происшествия», — написал он в своем телеграм-канале.

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