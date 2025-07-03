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Украина рассчитывает, что страны Европы будут закупать для нее оружие у США — Politico

10:00 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевское руководство рассчитывает, что европейские страны будут закупать у США оружие для Украины. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, на фоне приостановки поставок американского оружия Киеву и продвижения российских войск украинские власти «вынуждены сменить подход к приобретению нового оружия». По сведениям Politico, Киев рассчитывает «попросить Вашингтон разрешить Европе покупать американское оружие для Украины».

Власти некоторых европейских стран «изучают планы закупки произведенного в США оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине». «Эти средства будут учитываться в новых оборонных расходах НАТО, но четких договоренностей на этот счет пока нет», — подчеркивает газета.

Она отмечает, что подобная схема передачи американских вооружений Киеву «должна быть одобрена правительством США». «На данный момент неясно, одобрят ли США подобные запросы», — подчеркивает Politico.

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