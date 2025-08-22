Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с нападениями Украины на нефтепровод «Дружба»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с нанесением Украиной ударов по нефтепроводу «Дружба». Об этом свидетельствует послание, направленное из Вашингтона в Будапешт и опубликованное политическим советником и однофамильцем венгерского премьера Балажом Орбаном.

«Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого», — написал от руки Трамп в ответ на письмо от Орбана о нападениях ВСУ на инфраструктуру нефтепровода, по которому сырье из России поступает в Венгрию и Словакию. Фотокопию этого документа, присланного из Белого дома в офис венгерского премьера, Балаж Орбан разместил на своей странице в соцсети.