Житель Севастополя осужден на 14 лет за передачу Украине данных об объектах ВС РФ
15:00 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в том, что он по своей воле передавал Украине сведения о местах дислокации военной и специальной техники и объектах Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
«Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Севастополя Сергея Боднарашика. Установлено, что мужчина в период с января по октябрь 2023 года в интернет-мессенджере Telegram инициативно передавал представителям спецслужб Украины фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). «Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре.
НОВОСТИ
- 17:00 22.08.2025
- США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, признал Рютте
- 16:45 22.08.2025
- В Сбере рассказали, как цифровые технологии и инфраструктурные проекты меняют карту будущего России
- 16:32 22.08.2025
- Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Киеву
- 16:12 22.08.2025
- РФ уже собрала более 85 млн т зерна
- 16:00 22.08.2025
- Украина не должна стать «плацдармом для нападения» на РФ и Белоруссию — Лукашенко
- 15:32 22.08.2025
- ФБР проводит обыски в доме бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона — NYP
- 15:12 22.08.2025
- Лукашенко заявил, что общество не поддержит помилование заключенных, кто «жгли и взрывали»
- 14:32 22.08.2025
- Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с нападениями Украины на нефтепровод «Дружба»
- 14:12 22.08.2025
- Лишь 27% украинцев выступают за возвращение границ 1991 года — опрос
- 14:00 22.08.2025
- Изучение иностранного языка в 5-7 классах предлагают сократить до двух уроков в неделю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать