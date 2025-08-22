Житель Севастополя осужден на 14 лет за передачу Украине данных об объектах ВС РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в том, что он по своей воле передавал Украине сведения о местах дислокации военной и специальной техники и объектах Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

«Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Севастополя Сергея Боднарашика. Установлено, что мужчина в период с января по октябрь 2023 года в интернет-мессенджере Telegram инициативно передавал представителям спецслужб Украины фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). «Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре.