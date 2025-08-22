0
0
194
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что общество не поддержит помилование заключенных, кто «жгли и взрывали»

15:12 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если он помилует тех, кто «жгли и взрывали», «общество не поддержит» это решение. Об этом сообщило агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, тема помилования и освобождения осужденных затрагивалась в его телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, но очень кратко. Лукашенко проинформировал, что в стране есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства. Такая работа ведется на постоянной основе.

«Хотите полторы или две тысячи, как они там [в США] считают? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают [не стоит]. Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит», — сказал журналистам президент Белоруссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 22.08.2025
США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, признал Рютте
0
22
16:45 22.08.2025
В Сбере рассказали, как цифровые технологии и инфраструктурные проекты меняют карту будущего России
0
58
16:32 22.08.2025
Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Киеву
0
102
16:12 22.08.2025
РФ уже собрала более 85 млн т зерна
0
130
16:00 22.08.2025
Украина не должна стать «плацдармом для нападения» на РФ и Белоруссию — Лукашенко
0
157
15:32 22.08.2025
ФБР проводит обыски в доме бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона — NYP
0
222
15:00 22.08.2025
Житель Севастополя осужден на 14 лет за передачу Украине данных об объектах ВС РФ
0
206
14:32 22.08.2025
Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с нападениями Украины на нефтепровод «Дружба»
0
283
14:12 22.08.2025
Лишь 27% украинцев выступают за возвращение границ 1991 года — опрос
0
293
14:00 22.08.2025
Изучение иностранного языка в 5-7 классах предлагают сократить до двух уроков в неделю
0
275

Возврат к списку