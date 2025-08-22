Лукашенко заявил, что общество не поддержит помилование заключенных, кто «жгли и взрывали»
15:12 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если он помилует тех, кто «жгли и взрывали», «общество не поддержит» это решение. Об этом сообщило агентство БелТА.
По словам белорусского лидера, тема помилования и освобождения осужденных затрагивалась в его телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, но очень кратко. Лукашенко проинформировал, что в стране есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства. Такая работа ведется на постоянной основе.
«Хотите полторы или две тысячи, как они там [в США] считают? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают [не стоит]. Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит», — сказал журналистам президент Белоруссии.
