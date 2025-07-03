Пациент напал с ножом на персонал поликлиники в Иркутске, ранены двое медиков

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое медработников ранены в результате нападения пациента с ножом на персонал поликлиники в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

«Прокуратура Ленинского района Иркутска поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) по факту нападения утром 03.07.2025 пациента с ножом на персонал поликлиники больницы N8 в Ленинском округе Иркутска. В результате заместителю главного врача и еще одной сотруднице понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали мужчину, в ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, пострадавшие заместитель главного врача и секретарь учреждения находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы. По информации главы региона, пациент напал на работников поликлиники с ножом и газовым баллончиком.