ВСУ начали минировать Купянск
12:00 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины начали минировать Купянск Харьковской области, готовя его к городским боям. Пожилой мужчина погиб, подорвавшись на украинской противопехотной мине. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, противник активно готовит Купянск к городским боям. В домах ВСУ оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы.
«Следует отметить, что в населенном пункте еще присутствуют мирные жители и минирование местности для них представляет большую опасность. Уже зафиксирован смертельный случай: при срабатывании МОН-50 (противопехотная мина — прим. ТАСС) на улице 1 Мая погиб пожилой мужчина», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
28 июня Марочко сообщил ТАСС, что российские военные небольшими группами заходят в глубину обороны ВСУ в Купянске, в городе начались бои.
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