ВСУ начали минировать Купянск

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины начали минировать Купянск Харьковской области, готовя его к городским боям. Пожилой мужчина погиб, подорвавшись на украинской противопехотной мине. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, противник активно готовит Купянск к городским боям. В домах ВСУ оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы.

«Следует отметить, что в населенном пункте еще присутствуют мирные жители и минирование местности для них представляет большую опасность. Уже зафиксирован смертельный случай: при срабатывании МОН-50 (противопехотная мина — прим. ТАСС) на улице 1 Мая погиб пожилой мужчина», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

28 июня Марочко сообщил ТАСС, что российские военные небольшими группами заходят в глубину обороны ВСУ в Купянске, в городе начались бои.