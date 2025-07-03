США приостановили поставки всех видов вооружения на Украину — The Economist

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США прекратили поставки всех видов оружия и боеприпасов на Украину. Об этом сообщила газета The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

По ее данным, украинские официальные лица связывают эти действия Вашингтона с «выбиванием» политических уступок со стороны Киева, как это было в марте после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Отмечается, что США отрицают какое-либо давление на Украину, а также полное прекращение поставок оружия. По словам помощника американского министра обороны по связям с общественностью Шона Парнелла, поставки продолжаются, однако он не уточнил виды вооружений. Представитель Пентагона добавил, что пауза в поставках связана с «сохранением военной готовности США и приоритетами [страны] в области обороны».