ВС РФ освободили населенные пункты Меловое и Разино в Харьковской области и ДНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что на харьковском направлении в результате решительных действий группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Меловое Харьковской области. «Подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Разино Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны РФ.