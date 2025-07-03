ЦБ видит снижение спроса на реструктуризацию кредитов в последние месяцы — Набиуллина
16:12 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России отмечает снижение спроса и числа заявок на реструктуризацию кредитов в последние месяцы, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе брифинга в рамках Финансового конгресса ЦБ.
«Мы видим в последнее время, что спрос и заявки на реструктуризацию кредитов в последние месяцы снижаются. У каких-то банков, может быть, выросли, <…> но в целом по банковской системе снижаются», — сказала Набиуллина.
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