ЦБ видит снижение спроса на реструктуризацию кредитов в последние месяцы — Набиуллина

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России отмечает снижение спроса и числа заявок на реструктуризацию кредитов в последние месяцы, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе брифинга в рамках Финансового конгресса ЦБ.

«Мы видим в последнее время, что спрос и заявки на реструктуризацию кредитов в последние месяцы снижаются. У каких-то банков, может быть, выросли, <…> но в целом по банковской системе снижаются», — сказала Набиуллина.