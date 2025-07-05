За ночь над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА
08:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 94 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Брянской области, по 9 БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей, 8 БПЛА — над территорией Новгородской области, 6 БПЛА — над территорией Курской области, по 3 БПЛА — над территориями Ленинградской и Орловской областей, по 2 БПЛА — над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия и по одному БПЛА — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей», — сказали там.
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