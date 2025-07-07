0
0
167
НОВОСТИ

Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 245 военнослужащих

14:32 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 245 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 человек, от действий группировки «Запад» — более 210, «Юг» — более 130, «Центр» — более 440, на направлении «Восток» — более 200 и «Днепр» — до 85 военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 07.07.2025
Объем торговли РФ со странами ШОС с 2022 по 2024 г. вырос в 1,5 раза
0
71
15:12 07.07.2025
ВС РФ освободили Бессаловку в Сумской области
0
107
15:10 07.07.2025
SberDevices и Usta Management объединили усилия для развития гостиничного бизнеса с использованием высоких технологий
0
105
15:00 07.07.2025
РФ отстаивает интересы задержанных в Азербайджане граждан — Песков
0
138
14:12 07.07.2025
История не станет обязательным предметом на ЕГЭ для гуманитариев в течение 2 лет — Кравцов
0
197
14:00 07.07.2025
В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием лидером КПРФ
0
226
13:32 07.07.2025
Утрата доверия не была причиной увольнения Старовойта из Минтранса — Песков
0
308
13:20 07.07.2025
ВС РФ освободили Дачное, первый населенный пункт в Днепропетровской области
0
276
13:05 07.07.2025
Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга с 2020 г. по 2024 г. выросли в 3 раза
0
287
13:00 07.07.2025
СП после проверки исполнения бюджета РФ за 2024 г. направила 22 обращения в Генпрокуратуру
0
284

Возврат к списку