Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 245 военнослужащих

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 245 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 человек, от действий группировки «Запад» — более 210, «Юг» — более 130, «Центр» — более 440, на направлении «Восток» — более 200 и «Днепр» — до 85 военнослужащих.