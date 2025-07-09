Филиппины планируют разместить военных Канады и Франции на своей территории
11:20 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Филиппины готовы подписать с Канадой соглашение о размещении на филиппинской территории канадских военных и ведут переговоры о развертывании в стране Вооруженных сил Франции. Об этом заявил министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро.
«Мы сейчас ведем переговоры с Францией о соглашении по размещению вооруженных сил. Аналогичное соглашение с Канадой уже готово к подписанию», — сказал он на конференции Reuters Asia Next 2025 в Сингапуре.
Теодоро отметил, что Манила преследует цель создания «единой коалиции» в Южной и в Восточной Азии для «сдерживания Китая», поддерживая союзнические отношения с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией.
«Мы планируем в ближайшее время подписать соглашение о расширении военного сотрудничества с Индией», — добавил чиновник.
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