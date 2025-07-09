Филиппины планируют разместить военных Канады и Франции на своей территории

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Филиппины готовы подписать с Канадой соглашение о размещении на филиппинской территории канадских военных и ведут переговоры о развертывании в стране Вооруженных сил Франции. Об этом заявил министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро.

«Мы сейчас ведем переговоры с Францией о соглашении по размещению вооруженных сил. Аналогичное соглашение с Канадой уже готово к подписанию», — сказал он на конференции Reuters Asia Next 2025 в Сингапуре.

Теодоро отметил, что Манила преследует цель создания «единой коалиции» в Южной и в Восточной Азии для «сдерживания Китая», поддерживая союзнические отношения с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией.

«Мы планируем в ближайшее время подписать соглашение о расширении военного сотрудничества с Индией», — добавил чиновник.