Отказ Украины от передачи ядерного оружия России в 90-е гг. был исключен — Гросси
12:05 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев не мог отказаться от передачи России размещенного на Украине советского ядерного оружия, это было условием международного признания независимости страны. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.
«На мой взгляд, это ложный нарратив, — ответил Гросси на вопрос журналиста о том, совершила ли Украина ошибку, передав России ядерное оружие. — В то время уже действовало соглашение между США, Европой и Россией, по которому советский ядерный арсенал должен был перейти к русским. Поэтому Украина не смогла бы стать независимым государством, если бы не признала этого, международное сообщество не позволило бы этому случиться».
Кроме того, Гросси обратил внимание на то, что у Украины не было «оперативного контроля над ядерным оружием», Киев, по его словам, не смог бы его использовать в «военных целях».
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