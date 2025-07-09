Сотрудничество Китая и России не терпит вмешательства третьих сторон — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-российские отношения не терпят вмешательства третьих сторон и не нацелены против кого-либо. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», — подчеркнула она на брифинге, комментируя в ответ на вопрос ТАСС слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой.