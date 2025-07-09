ВС РФ освободили населенный пункт Толстой в ДНР

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13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Толстой в ДНР, сообщили в Минобороны.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства.