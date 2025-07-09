0
0
115
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Толстой в ДНР

13:00 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Толстой в ДНР, сообщили в Минобороны.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:40 09.07.2025
Объем хищений у россиян по схеме NFC Gate снизился за месяц в 7 раз
0
8
13:34 09.07.2025
Наталья Сергунина: Более 570 тысяч человек объединила «Московская музейная неделя» за полгода
0
39
13:32 09.07.2025
Пятеро россиян задержаны за поджоги на объектах транспорта и сотовой связи
0
52
13:20 09.07.2025
Войска РФ продвигаются вперед и создают буферную зону для безопасности России — Песков
0
74
13:05 09.07.2025
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам — МО РФ
0
109
12:32 09.07.2025
Греческий сухогруз Eternity C затонул в Красном море из-за атаки хуситов — Reuters
0
156
12:20 09.07.2025
Сотрудничество Китая и России не терпит вмешательства третьих сторон — МИД КНР
0
174
12:05 09.07.2025
Отказ Украины от передачи ядерного оружия России в 90-е гг. был исключен — Гросси
0
186
12:00 09.07.2025
ВСУ заминировали десятки тел сослуживцев в Новоукраинке в ДНР
0
184
11:32 09.07.2025
Вся система высшего образования перейдет на новую модель в 2027 году — Минобрнауки
0
236

Возврат к списку