ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“ и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.