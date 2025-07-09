13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вперед и создают соответствующие буферные зоны для безопасности российских регионов. Об этом в среду на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о желании ВСУ вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей.

«[В Кремле] никак не отреагировали. Вы знаете, что наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов. Эта работа военных продолжается», — сказал Песков.