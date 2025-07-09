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Наталья Сергунина: Более 570 тысяч человек объединила «Московская музейная неделя» за полгода

13:34 09.07.2025

Акция «Московская музейная неделя» за полгода привлекла более 570 тысяч человек, которые смогли бесплатно посетить городские выставочные пространства. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, наиболее популярными площадками оказались усадьба Кусково, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Государственный музей А.С. Пушкина и Музей Москвы.

Заммэра отмечает, что количество участников акции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 45%. «Москвичи и туристы посетили выставки, посвященные разным темам — от истории до искусства и естественных наук. Следующая музейная неделя пройдет с 14 по 20 июля», — сообщила Сергунина.

Например, в музее-панораме «Бородинская битва» можно будет увидеть экспозицию, посвященную сражению при Ватерлоо. В музее-заповеднике «Коломенское» представят новую выставку в домике Петра I. В Государственном Дарвиновском музее посетители смогут узнать о разных видах животных и увидеть картины известных художников-анималистов. В Музее-мастерской Зураба Церетели покажут более 250 работ знаменитого автора.

Полное расписание событий и подробную информацию об акции можно найти на ее странице на портале mos.ru.

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