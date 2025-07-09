ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 280 военнослужащих — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 280 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 170 военнослужащих, «Запад» — до 220 военнослужащих, «Юг» — до 165, «Центр» — до 440, «Восток» — до 205, «Днепр» — свыше 80 военнослужащих.