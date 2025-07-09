Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии
15:00 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в коррупции. Голосование по вопросу о доверии главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.
«Пора уйти», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х, сопроводив эту публикацию портретом фон дер Ляйен.
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