Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в коррупции. Голосование по вопросу о доверии главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.

«Пора уйти», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х, сопроводив эту публикацию портретом фон дер Ляйен.