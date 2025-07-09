РФ надеется, что Баку откажется от жесткости против задержанных россиян — Москалькова
15:32 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных в Азербайджане россиян. Это подчеркнула в беседе с журналистами уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова по итогам контактов с азербайджанской коллегой Сабиной Алиевой.
«Очень важно, чтобы у наших граждан были адвокаты — те, кого выбрали они сами. Чтобы консульская помощь им была оказана в полном объеме. И я надеюсь, что у моей коллеги из Азербайджана найдется возможность разобраться в этих вопросах», — заметила российский омбудсмен.
«И что чрезмерные публичные, избыточно публичные, избыточно чрезмерные жесткие меры, которые я считаю несправедливыми и противоречащими международным нормам права, не применялись, а несправедливости и незаконности были устранены», — добавила Москалькова.
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