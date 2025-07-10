Россия будет снижать себестоимость отечественных авто

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет повышать производительность труда в автомобильной промышленности и снижать себестоимость отечественных машин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил учесть это в актуализируемом проекте Стратегии развития автомобильной промышленности.

«В дорабатываемом проекте стратегии должны быть предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства», — говорится в сообщении правительства.