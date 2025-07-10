Около 80% детей в РФ рождаются в городах — Голикова

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть детей (80%) в России сейчас рождаются в городах, при этом в селах суммарный коэффициент рождаемости выше. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании комитетов Госдумы.

«80,4% рождений сегодня — это город. Это если говорить об абсолютных рождениях. Если говорить об относительном показателе суммарного коэффициента рождаемости, то по итогам 2024 года суммарный коэффициент рождаемости в целом по России составлял 1,4, а по селу — 1,6. То есть, несмотря на то, что он выше, он не такой высокий, как нам бы хотелось», — сказала она.

Голикова отметила, что у людей, проживающих на территориях сельских населенных пунктов и в малых городах осталась приверженность к большой семье.

«Возраст рождения первого ребенка — 26 лет, а средний возраст рождения детей у женщин — 29 лет. Поэтому, конечно, очень трудно принимать решение о рождении второго и последующих детей, потому что, когда первый ребенок родился, нужно в первые годы его тоже поставить на ноги», — добавила вице-премьер.