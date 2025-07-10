Пожар на горе Бештау в Ставропольском крае охватил 800 метров по фронту

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник на горе Бештау на Ставрополье. Огонь охватил 800 метров по фронту, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Загорелась сухая трава. Охвачено 800 метров по фронту», — говорится в сообщении.

Гора Бештау — памятник природы, одна из высочайших гор Ставрополья, ее высота достигает 1,4 тыс. метров.