Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув $690,6 млрд

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные резервы РФ на 4 июля 2025 г. составили $690,6 млрд и обновили исторический максимум, увеличившись за неделю на $2,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.

По данным на 27 июня, объем резервов составлял $687,7 млрд и был установлен исторический максимум.