Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув $690,6 млрд
17:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международные резервы РФ на 4 июля 2025 г. составили $690,6 млрд и обновили исторический максимум, увеличившись за неделю на $2,9 млрд, говорится в материалах Банка России.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.
По данным на 27 июня, объем резервов составлял $687,7 млрд и был установлен исторический максимум.
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