0
0
87
НОВОСТИ

Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув $690,6 млрд

17:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные резервы РФ на 4 июля 2025 г. составили $690,6 млрд и обновили исторический максимум, увеличившись за неделю на $2,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.

По данным на 27 июня, объем резервов составлял $687,7 млрд и был установлен исторический максимум.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 10.07.2025
У границ СГ размещены 10 батальонно-тактических групп армий стран Европы — МО Белоруссии
0
33
16:32 10.07.2025
Пожар на горе Бештау в Ставропольском крае охватил 800 метров по фронту
0
132
16:12 10.07.2025
ФРГ готова закупить дополнительные системы Patriot у США для передачи Киеву — Мерц
0
160
16:00 10.07.2025
Трамп разочарован «отсутствием гибкости» в позиции РФ по Украине — Рубио
0
181
15:32 10.07.2025
Каждая фракция Госдумы может влиять на принимаемые решения — Володин
0
203
15:12 10.07.2025
В Китае предложили изменить Три закона робототехники для боевых гуманоидов
0
247
15:00 10.07.2025
Поддержка вотума недоверия фон дер Ляйен третью евродепутатов вызвало шок — диписточник
0
304
14:40 10.07.2025
Кишинев с приходом нынешней власти практически полностью потерял рынок РФ — Додон
0
273
14:30 10.07.2025
Ростех открыл двери передовых производственных площадок для туристов
0
239
14:12 10.07.2025
Фон дер Ляйен объявила о создании фонда реконструкции Украины
0
298

Возврат к списку