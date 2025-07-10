У границ СГ размещены 10 батальонно-тактических групп армий стран Европы — МО Белоруссии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество батальонно-тактических групп армий стран Европы растет, десять групп расположены у границ Союзного государства. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

По его словам, «вся эта шумиха, которая сегодня поднята» в европейских странах вокруг совместных с РФ учений «Запад-2025», зеркально отражает ситуацию вокруг учений «Запад-2009». «По всей Европе звонили в колокола, что сейчас произойдет российская агрессия на территорию Европы, что учения — это прикрытие, что якобы сюда приехали 200 тысяч российских солдат, которые готовы наступать на Прибалтику и скоро будут мыть сапоги в Балтийском море. Но учения закончились, российские войска уехали, наши подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации», — сказал Муравейко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

Начальник Генштаба ВС Белоруссии обратил внимание, что с тех пор Запад начал наращивать количество своих батальонно-тактических групп. «Как бы реагируя на „Запад-2009“, там появились батальонные тактические группы. И уже столько лет их количество только возрастает. Сегодня в Европе их 19, и 10 из них расположены непосредственно в сопредельных с нами странах», — проинформировал он.

Муравейко назвал действия Запада хорошо спланированной информационно-маскировочной операцией по наращиванию своего боевого потенциала. «Это как вор громче всех кричит: „Держи вора!“ Кто громче всех кричит про агрессию, тот готовится к агрессии», — отметил замминистра.

Он пояснил, что батальонно-тактическая группа — серьезное подразделение численностью от одной до двух тысяч человек, оснащенное современными танками, БМП и артиллерией, способное и готовое выполнять боевые задачи. «Это достаточно солидная сила, которая при определенной концентрации может достигнуть критической массы и осуществить какую-либо провокацию», — заметил Муравейко.