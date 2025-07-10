Уже более 33 тысяч человек посетили обновленный ко Дню Победы Музей героизма на ВДНХ

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Открывшуюся два месяца назад в павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ обновленную экспозицию Музея героизма посетили более 33 тысяч человек. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, на выставке можно увидеть более 600 экспонатов, доставленных из зоны проведения специальной военной операции. «Обновление экспозиции приурочили к 80-летней годовщине Победы. Этот факт, а также то, что музей открыт в историческом павильоне главной выставки страны, подчеркивают преемственность — связь между подвигами советских солдат и нынешних защитников Отечества», — отметила заммэра.

В Музее размещены трофеи с полей СВО, документальные свидетельства, личные вещи военнослужащих. «Музей героизма сделан действительно с душой, - говорит Герой России, начальник службы БПЛА Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского полковник Иоанн Семенов. - Это народная экспозиция. Наш отряд тоже передал несколько предметов из зоны боевых действий. И, видя их рядом с экспонатами наших товарищей, испытываешь чувство сопричастности, которое сложно передать словами. В такие минуты понимаешь: наша работа — уже часть истории. Уходишь с чувством, что твой собственный труд — в общем строю подвигов прошлых и нынешних поколений. Мы благодарим организаторов за бережный подход и рекомендуем всем обязательно заглянуть на выставку».

Пространство музея разделено на три основные зоны: зал воинской славы, зал тематических локаций, Мемориальный зал «Путь воина». Посетить музей можно бесплатно.