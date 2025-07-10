ЕК пытается достичь согласия по 18-му пакету санкций, предложив «гибкий» потолок цен на российскую нефть

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести так называемый «гибкий» потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться на $15 ниже рыночной цены барреля. Об этом сообщил журналистам источник в Брюсселе.

Таким образом ЕК пытаться достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России. «Для достижения компромисса Еврокомиссия предложила ввести гибкий потолок цен на нефть, который будет на $15 ниже текущей рыночной цены», — сообщил дипломат.

Он не уточнил, как именно Еврокомиссия намерена обеспечить соблюдение такой меры.