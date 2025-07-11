Один человек погиб, один ранен при падении БПЛА на сельхозпредприятие в Липецкой области

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате падения беспилотника на территорию сельхозпредприятия в Липецкой области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.