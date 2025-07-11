США могут продать союзникам по НАТО наступательное оружие для Украины — Axios
09:32 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзники по НАТО могут закупить у США не только оборонительные, но и наступательные вооружения для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.
Портал оценивает заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские союзники будут закупать оружие у США, а затем передавать его Украине, как «существенный сдвиг» в политике действующей вашингтонской администрации. При этом, как пишет Axios со ссылкой на один источник, речь может идти «не только о поддержке в области ПВО», но и о «продаже в том числе наступательных вооружений». Трамп ранее заявил, что Вашингтон направит Киеву «еще некоторое количество оружия», отметив, что речь идет «преимущественно об оборонительном» вооружении.
Представители американской администрации, слова которых приводит Axios, при этом «отрицают, что планы [по продаже союзникам США по НАТО оружия для Киева] означают, что Трамп будет вооружать Украину». Источники портала не поясняют, когда и каким именно образом США приступят к реализации этого плана.
Ранее в четверг Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что союзники США по НАТО, согласно новым договоренностям, будут полностью оплачивать американские вооружения для Украины.
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