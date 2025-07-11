Залужный предложил США передать Украине устаревшие и подлежащие списанию ракеты
12:20 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный считает, что Украина могла бы использовать устаревшие и подлежащие списанию американские ракеты, что позволит США даже сэкономить на их утилизации.
«США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением <…>, — отметил он в статье в издании „Украинская правда“. — К концу 2023 года США произвели более 170 тыс. ракет Hellfire различных модификаций. Значительная часть этих боеприпасов была произведена в 1998–2018 годах, а срок их службы обычно составляет 20-25 лет, после чего они подлежат официальному снятию с вооружения или утилизации».
Залужный отметил, что ракеты Hellfire в ближайшее время устареют и технологически, поскольку США переходят на новый тип ракет земля — воздух JAGM, которые должны полностью заменить Hellfire.
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