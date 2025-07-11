Отношения между Польшей и Украиной могут строиться только на правде — Дуда

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зрелые отношения между Польшей и Украиной могут строиться исключительно на правде. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда по случаю Дня памяти о поляках — жертвах геноцида, осуществленного ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ) на восточных землях Второй Польской Республики.

«Только на правде, даже самой трудной, можно построить зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами», — написал Дуда в социальной сети X. «Мы хотим и имеем право знать, где покоятся останки [жертв трагедии]. Мы хотим иметь возможность достойно попрощаться с нашими близкими, помолиться на их могилах и зажечь свечи. Право достойно почтить память жертв, и особенно почтить их вместе, является чрезвычайно важной частью примирения и построения хорошего будущего», — добавил он.

11 июля в Польше отмечается День памяти о поляках — жертвах геноцида, осуществленного ОУН-УПА на восточных землях Второй Польской Республики, в 2025 году он получил статус государственного памятного дня.

В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля был объявлен государственным памятным днем. В апреле 2025 года начались первые поисковые работы в Тернопольской области.