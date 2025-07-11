Кремль не раскроет суть переданных Лавровым Рубио предложений РФ — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона «по понятным причинам» не станет раскрывать суть переданных госсекретарю США Марку Рубио главой МИД РФ Сергеем Лавровым новых предложений по украинскому урегулированию. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О новых предложениях РФ рассказал Рубио. Лавров в беседе с журналистами не стал раскрывать их сути, предложив ждать «больших сюрпризов».

«Я не мог бы рассказать [о предложениях РФ] по понятным причинам», — ответил Песков на просьбу рассказать о сути переданных США российских инициатив.