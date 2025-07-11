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НОВОСТИ

РФ разочарована тем, что ее сигналы не находят понимания на Западе — Песков

14:12 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва разочарована тем, что ее сигналы по поводу недопустимости военного присутствия Запада на Украине не находят понимания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание и они не находят понимания», — сказал Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона про готовность «Коалиции желающих» присутствовать на Украине сразу после прекращения огня.

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