РФ разочарована тем, что ее сигналы не находят понимания на Западе — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва разочарована тем, что ее сигналы по поводу недопустимости военного присутствия Запада на Украине не находят понимания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание и они не находят понимания», — сказал Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона про готовность «Коалиции желающих» присутствовать на Украине сразу после прекращения огня.