В Кремле назвали Мерца апологетом агрессивной мобилизации Европы

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проявляет себя как яростный апологет конфронтации с Москвой и агрессивной мобилизации Европы. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС «послание» Мерца лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

«Господин Мерц является яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, понимаем, знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях», — сказал он.