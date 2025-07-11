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НОВОСТИ

Европейские политики склонны коверкать историю в свою пользу — Песков

15:00 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские политики необразованны и склонны «коверкать историческую память» в свою пользу, но это им не поможет в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Пескову был задан вопрос о его отношении к заявлению президента Польши Анджея Дуды относительно осведомленности Владимира Зеленского о Волынской резне до их личного общения.

«В целом европейские политики не столь последовательны в своей позиции и не столь образованны в своей исторической памяти. Они готовы эту историческую память коверкать в угоду сегодняшнему дню, в угоду сиюминутным интересам, как им кажется. Это не поможет им в будущем, однозначно», — заявил Песков.

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