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Соратники Маска покинули DOGE после ухода миллиардера с госслужбы — Politico

16:12 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь сотрудников руководящего звена в ведомстве по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое курировал предприниматель Илон Маск, уволились после его ухода с госслужбы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, DOGE также покинули как минимум семь программистов, часть из них имела доступ к гостайне, и еще три планируют уволиться.

Собеседник издания в Белом доме отметил, что многие работники ведомства Маска изначально были наняты по срочным контрактам. «Представители руководства DOGE никогда не собирались строить карьеру на госслужбе», — пояснил он.

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