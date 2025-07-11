Система защиты Москвы от БПЛА доказала свою эффективность — Собянин

16:23

Использование современных технологий и тесное взаимодействие всех служб позволяют отражать атаки украинских беспилотников на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Борется Министерство обороны России, борются Вооруженные силы России, потому что речь идет именно о беспилотных военных системах, это вражеская авиация. Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических и информационных достижений, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами», — сообщил градоначальник.

По словам Собянина, в обеспечении безопасности мегаполиса участвуют Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Министерство внутренних дел Российской Федерации, система 112, городские аварийные службы, а также простые москвичи.

Как считает мэр, московская система противодействия беспилотникам уже прошла достаточно большие испытания и продемонстрировала высокую степень надежности.