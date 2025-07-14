Объем торговли Китая и РФ в январе — июне снизился на 9,1%, до $106,48 млрд

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-российский товарооборот в январе — июне составил $106,48 млрд, сократившись на 9,1% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованных данных, за полгода поставки продукции из Китая в РФ уменьшились на 8,4%, до $47,16 млрд. Импорт из России в КНР снизился на 9,6%, до $59,32 млрд.