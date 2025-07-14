10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $120 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 06:41 мск, криптовалюта достигла $120 тыс. (+1,87%).

По состоянию на 06:45 мск, биткойн ускорил рост, преодолел отметку $121 тыс. и находился на уровне $121 014,73 (+2,82%).