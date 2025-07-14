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НОВОСТИ

Умер кинорежиссер Александр Митта

10:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России кинорежиссер Александр Митта ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщил сын артиста Евгений Митта в своих соцсетях.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — говорится в сообщении.

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