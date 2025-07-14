Залужный заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный выразил мнение, что в условиях длительного конфликта «на истощение» и отсутствия необходимых военных технологий Украина не сможет долго оказывать сопротивление на фронте.

В целом бывший главком оценил развитие технологий в военной сфере, которое привело к тому, что дешевое и массовое оружие способно бороться с дорогим, что, по его мнению, «вроде бы дает шанс Украине держать удар». «Однако <…> невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — сказал он в видеозаписи, опубликованной в его YouTube-канале. Залужный добавил, что в сложившихся условиях Украина стала «мега заказчиком» оружия, как устаревшего, так и нового.