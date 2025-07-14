РФ исходит из того, что поставки вооружений США Украине продолжаются — Песков
14:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона исходит из того, что американские поставки военной помощи Украине продолжались и продолжаются. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направят Украине вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые должен оплатить Евросоюз.
«Было много слов сказано о дороговизне и так далее, теперь, вроде, получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут, но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украину», — сказал Песков.
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